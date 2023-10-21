Пьер Гасли: Я добился максимума от машины

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В Остине оба гонщика Alpine F1 прошли в финал квалификации…

Пьер Гасли (7-й): «Хорошая квалификация. Второй уик-энд подряд, как и в Катаре, мы вышли в финал двумя машинами, и я очень доволен этим выступлением.

С машиной с самого начала всё было в порядке, что крайне важно по ходу уик-эндов со спринтом, когда у нас только одна тренировка. Мы кое-что улучшили между тренировкой и квалификацией – и многое наладилось.

Интервалы между машинам невелики, вряд ли я смог проехать быстрый круг лучше – я чувствовал, что добился максимума от машины. В субботу нас ждёт спринт – постараюсь заработать несколько очков».

Эстебан Окон (8-й): «Возможно, я мог добиться большего, но у меня отличная стартовая позиция для воскресной гонки, позволяющая бороться за очки.

В тренировке мы без проблем выполнили насыщенную программу, подготовились к квалификации, где прошли в финал двумя машинами – отличная работа команды.

Теперь мы полностью сосредоточены на субботнем спринте – в нём тоже можно заработать очки. Важно сохранить этот импульс в субботу».