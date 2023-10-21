Руководители команд не настроены лично против Андретти

8

Майкл Андретти в интервью Sky Sports не скрывал своего недоумения по поводу позиции, занятой руководителями ряда команд Формулы 1, которые настроены против его проекта Andretti Cadillac, уже получившего официальное одобрение FIA.

«Почему некоторые команды Формулы 1 против нашего участия в чемпионате, я не понимаю, для меня это загадка», – сказал тогда руководитель и совладелец компании Andretti Global.

По ходу вчерашней пресс-конференции FIA руководителей команд Формулы 1 напрямую спросили, нет ли в их отношении к Андретти какой-то личной неприязни, и они, разумеется, это отрицали.

«Я с ним не знаком! – ответил Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes. – У его отца (Марио Андретти) впечатляющий список спортивных достижений, он один из великих гонщиков. Команда Andretti добилась больших успехов в США, а в этом году они выиграли титул в Формуле E.

Но никакой неприязни у меня нет, ведь если ты даже не знаком с человеком, у тебя не может быть личной неприязни».

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, в отличие от Вольффа, с Андретти знаком: «Я знаю Майкла, но не очень хорошо. Мы несколько раз встречались, но лично против него я ничего не имею».

«В прежней жизни я работал с Майклом в Формуле E, и могу сказать о нём и его команде только хорошее», – добавил Майк Крак, руководитель Aston Martin F1.

Разумеется, когда дошла очередь до Зака Брауна, которого связывают с Андретти давние дружеские и деловые отношения, исполнительный директор McLaren Racing искренне ответил: «Думаю, все знают, что мы с Майклом хорошие приятели и деловые партнёры. Поэтому у меня нет никакой неприязни!

В FIA уже дали свою оценку его проекту. Хотя все команды высказывают своё отношение (к Andretti Global), решаем не мы. Решение принимается на уровне FIA и Формулы 1.

Кроме того, я не думаю, что команды располагают достаточной информацией о том, почему какие-то проекты были отклонены, а этот получил одобрение федерации. По сути, мы вообще не знаем, какие факторы влияют на процесс принятия решений».