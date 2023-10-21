Шарль Леклер: Всегда лучше начинать гонку с поула!

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В Остине Шарль Леклер в 21 раз в карьере выиграл квалификацию, хотя ему повезло, поскольку Макс Ферстаппен был немного быстрее, но по ходу своей лучшей попытке нарушил пределы трассы, поэтому его время было удалено.

Карлос Сайнс квалифицировался четвёртым в Остине, уступив напарнику немногим более двух десятых секунды. Испанский гонщик Ferrari объяснил отставание тем, что не смог подобрать оптимальные настройки машины за одну часовую тренировку.

Шарль Леклер (1-й): «Думаю, наша команда отлично сработала. Мы понимаем, что когда уик-энды проходят со спринтом, хорошо провести тренировку в пятницу важнее, чем на других этапах, и нам это удалось.

Благодаря тому, что уик-энд начался с хорошей работы на тренировке, мы заложили нужную основу и качественно подготовились к этому уик-энду, и машина сразу производила хорошее впечатление.

По ходу всей квалификации я был доволен её работой, хотя в последней попытке в финальной сессии допустил несколько ошибок, но полагаю, что сегодня у всех были сложности. В общем, я очень рад, что в воскресенье стартую с поула.

Разумеется, на этой трассе не всегда удаётся избежать проблем в первом повороте, но с другой стороны всегда лучше начинать гонку с поула, чем из каких-то далёких рядов стартового поля!»

Карлос Сайнс (4-й): «Обычная квалификация, во время которой у меня возникли некоторые проблемы на последнем секторе. На этой части круга я терял одну-две десятые. В остальном по ощущениям всё в порядке. За всего одну тренировку оказалось сложно настроить машину, так что ещё предстоит поработать перед субботой.

Поздравляю Шарля – отличная новость для всей команды, что мы на поуле на трассе такого типа. Сейчас всё моё внимание на субботних сессиях и воскресной гонке, в которой я стартую четвёртым».