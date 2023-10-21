Спринт не привлёк в Остин больше зрителей

Одной из причин появление в Формуле 1 гоночных уик-эндов в формате с субботним спринтом было желание организаторов этапов привлечь на трассу болельщиков за счёт квалификации в пятницу и дополнительной гонки в субботу.

Однако в случае с трассой в Остине расчёт не оправдался – промоутер Гран При США Бобби Эпстайн рассказал, что спринт не только не способствовал росту продаж билетов на субботу – по сравнению с прошлым годом количество проданных на субботу билетов сократилось.

«Для нас стало сюрпризом, что проведение спринта не помогло продаже билетов, – поделился своими переживаниями Боби Эпастайн с прессой в Остине. – Необходимо понять, для чего болельщики покупают билеты. Я думаю, они приходят к нам ради спорта, но неизвестно, одобряют они спринт или нет – вопрос дискуссионный. Кому-то нравится новый формат, кто-то считает, что прежний формат был лучше. Это всё ещё эксперимент.

Не думаю, что доминирование Макса Ферстаппена повлияло на продажи билетов, ведь на воскресенье мы продали столько же билетов, сколько и в прошлом году. Если бы фактор Макса влиял на продажи, то почему у нас столько проданных билетов на воскресенье? Я считаю, что мы прошли тест – воскресные продажи очень сильные.

Однако есть и второй фактор – на субботу мы продали билетов немного меньше, чем в прошлом году, хотя сейчас у нас в субботу проходит спринт. Это единственное, что изменилось в субботней программе».

Бобби Эпстайн добавил, что у него нет уверенности, что в 2024-м этап в Остине сохранит формат со спринтом: «Мы продолжим работать с Формулой 1 и позволим им решать, как лучше. Но мы будем рады, если произойдут перемены».