Сьюзи Вольфф: Пока нас поддерживает только Льюис

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О создании женской Академии F1 объявил Стефано Доменикали. Частично серия финансируется Формулой 1, все этапы в следующем году пройдут в качестве гонок поддержки Гран При. Главный менеджер Академии F1 Сьюзи Вольфф в эфире Sky Sport призвала команды Формулы 1 оказывать более активную поддержку.

Сьюзи Вольфф: «Немного жаль, что пока нас поддерживает только Льюис. Он всегда приходит, предлагает помощь, он знает, каково быть одиноким, поэтому он близок к нам.

Но в следующем году все десять команд Формулы 1 выставят в нашей серии по одной пилотессе, и я жду от них гораздо большего взаимодействия, поскольку у них есть собственная платформа, есть авторитет. Нам очень помогла бы эта поддержка, ведь это не краткосрочный проект. Если мы хотим добиться успеха, он должен быть долгосрочным».