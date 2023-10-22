Алонсо: Мы расплачиваемся за рискованное решение

5

Фернандо Алонсо показал в субботней квалификации в Остине только 12-й результат, после чего объяснил продолжающиеся неудачи тем, что в Aston Martin расплачиваются за рискованное решение внедрить технические новинки, хотя понимали, что времени найти к ним оптимальный подход просто не будет.

Фернандо Алонсо: «Разумеется, мы не можем менять настройки машины, поэтому ощущения за рулём практически те же, что и вчера. Кроме того, нам просто не хватает практики, ведь в пятницу я проехал всего два круга в первой части квалификации, а в сегодняшней квалификации ещё три круга.

Понятно, что если ты фактически пропускаешь пятничную квалификацию, то уже не в лучшей форме подходишь к субботней квалификации, поскольку тебе не удалось выбрать оптимальный угол атаки переднего крыла и приноровиться к пилотированию машины с минимальной топливной нагрузкой.

Так что сегодня мы смогли показать только 12-й результат, но посмотрим, что у нас получится в гонке. Конечно, я расстроен, но остаётся надеяться, что нам удастся заработать хотя бы несколько очков, хотя я думаю, что в этот уик-энд у нас ничего не получится. Это обидно.

Разумеется, мы сильно рисковали, когда решили внедрить в Остине ряд технических новинок, хотя понимали, что в нашем распоряжении всего одна тренировка. И сейчас мы за это расплачиваемся.

Мы участвуем в гонках ради побед, а не для того, чтобы пытаться заработать хотя бы несколько очков, но иногда приходится принимать смелые решения. Будем надеяться, что ближе к концу сезона, когда мы уже лучше разберёмся с работой новинок, мы сможем компенсировать эти потери».