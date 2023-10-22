Даниэль Риккардо: Я рад вернуться в борьбу!

Спринт в Остине стал первым серьёзным испытанием для Даниэля Риккардо, вернувшегося за руль после травмы руки. Австралийский гонщик AlphaTauri неплохо выглядел на дистанции, и хотя финишировал на две позиции ниже своего стартового места, в целом, остался доволен своим выступлением.

Его напарник по команде Юки Цунода отыграл пять позиций и финишировал четырнадцатым.

Даниэль Риккардо (12-й): «Я доволен своим кругом во второй части квалификации перед спринтом. Учитывая текущую скорость машины, выход в финал стал бы огромным достижением, и мы были к этому очень близки.

Я доволен прогрессом, которого добился во второй части по сравнению с первой, учитывая, что мы не могли поменять пятничные настройки машины. Команда проделала домашнюю работу и кое-что предприняла, что позволило мне более уверенно атаковать.

Хорошо, что удалось проехать спринт, и в воскресенье нас ждёт ещё одна гонка. Я рад вернуться в борьбу – это приятное чувство! Что касается моего пилотирования, то кое-какими моментами я доволен, но знаю, что в других моментах могу прибавить в воскресной гонке.

При такой температуре сцепление шин с трассой было низким, особенно в тех поворотах, где старый асфальт сменялся новым – это влияло на поведение машины. Однако ближе к финишу у меня был обнадёживающий темп – посмотрим, как всё сложится в гонке».

Юки Цунода (14-й): «В первой части квалификации перед спринтом я не смог совершить вторую попытку, потому что время сессии истекло как раз перед тем, как я должен был начать быстрый круг. Поэтому мы потеряли возможность выйти во вторую сессию, и это расстраивает, ведь машина производила хорошее впечатление, и потенциал у нас был. В общем, жаль.

По ходу спринта мы тоже показали хороший темп, я смог обогнать несколько машин и борьба на трассе доставила мне удовольствие. Но главное, мы смогли получить большой объём информации о нашем темпе на длинных сериях кругов и проанализируем её в процессе подготовки к воскресному Гран При.

Задача в том, чтобы попытаться более правильно настроить машину. В гонке мы стартуем с 11-й позиции, и если удастся сохранить этот темп, то у нас будет возможность побороться за очки».