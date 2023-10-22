Элбон: Нельзя отрицать, что мы хорошо провели спринт

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В субботу у Williams была надежда, что в спринте можно побороться за очки, однако Алексу Элбону совсем немного не хватило до призовой восьмёрки, потому он не скрывает своего расстройства.

Алекс Элбон (9-й): «Я расстроен. Всегда приходится расстраиваться, когда не хватает совсем немного, чтобы заработать очки. Мы настраивались именно на спринт, поставили новые шины, хотя большинство соперников предпочли приберечь хорошую резину для воскресной гонки.

Мы постарались применить более агрессивную тактику, потому что это была наша лучшая возможность заработать очки. Это было правильное решение, ведь по итогам пятничной квалификации в Гран При мы стартуем с далёких позиций, поэтому тем более обидно: мы были близки к призовой восьмёрке, но ничего не заработали. Тем не менее, мы хорошо провели эту гонку, и этого нельзя отрицать.

Шины интересно ведут себя на этой трассе, и если бы у меня была возможность повторить сегодняшний спринт, я бы действовал немного по-другому. По ходу дистанции началась деградация резины, но ближе к финишу темп восстановился, что позволило нам прибавить, и мы пытались сократить отставание.

В целом темп у нас неплохой, поэтому даже при старте с 18-й позиции можно надеяться, что в воскресенье мы сможем бороться с теми машинами, которые будут вокруг нас».

Логан Сарджент (19-й): «При старте с последней позиции сложности были гарантированы. Машина ведёт себя не лучшим образом и на высоких скоростях, и на медленных участках трассы, и это создаёт определённые сложности. Когда надо было прибавить, чтобы попытаться опередить соперника, мне не хватало темпа.

Но я по-прежнему пытаюсь найти способ добиться хотя бы небольших улучшений. Главный урок спринта заключается в том, что я получил представление о работе машины на длинных сериях кругов, поэтому стало понятнее, в каком направлении надо двигаться. Посмотрим, удастся ли нам что-либо предпринять, чтобы в воскресенье бороться за более высокие позиции».