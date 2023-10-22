Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл стартуют с пит-лейн

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После спринта не только в Haas решили изменить настройки машины перед воскресной гонкой – их примеру последовали и в Aston Martin.

Британская команда сообщила, что с машины Фернандо Алонсо снимут все новинки, и он будет использовать в гонке прошлую конфигурацию, подготовленную к катарскому этапу.

На машине Лэнса Стролла новинки оставят, но изменят настройки. В Aston Martin хотят сравнить на дистанции гонки две разных конфигурации и выбрать из них наиболее эффективную для предстоящих этапов.

Для изменения настроек на машинах Алонсо и Стролла команде пришлось нарушить режим «закрытого парка», поэтому испанский и канадский гонщики стартуют в Гран При США с пит-лейн.