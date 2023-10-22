Ферстаппен: Мы могли задавать темп гонке

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Макс Ферстаппен одержал очередную победу – на этот раз в субботнем спринте на техасской трассе в Остине. Но при этом он стартовал с поула, а воскресный Гран При начнёт с 6-й позиции, и всё равно пообещал постараться выиграть.

Макс Ферстаппен: «В первом повороте была довольно острая ситуация (с Шарлем Леклером), но, к счастью, там довольно много места, и это помогло. После этого мы могли задавать темп гонке, а под конец я немного повеселился, потому что атаковал немного активнее.

Мой отрыв от Льюиса Хэмилтона на первых кругах был в пределах 0,8-0,9 секунды, но я всегда мог его контролировать в зонах торможения. Для этой трассы крылья на машинах так настроены, что эффект от DRS очень мощный, но как только я увеличил отрыв, и он превысил секунду, мы все нашли свой ритм. Но думаю, что наша машина была способна на отличный темп.

Но в завтрашней гонке я стартую с 6-й позиции, поэтому картина будет несколько отличаться от сегодняшней. Зато будет интересно, и надеюсь, что мы сможем повеселиться, обгоняя соперников. Разумеется, мы хотим выиграть Гран При США».