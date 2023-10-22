Гонщики McLaren призывают к более строгим штрафам

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Оскар Пиастри и Ландо Норрис опасаются, что во время вчерашнего спринта в Остине был создан прецедент, который позволит гонщикам сознательно нарушать пределы трассы при совершении обгонов, поскольку 5-секундный штраф вполне можно отыграть, если у тебя достаточно быстрая машина.

На третьем круге Джордж Расселл опередил Пиастри в 15-м повороте и вышел на 7-е место, при этом явно выехав за пределы трассы. За это пилот Mercedes был оштрафован, потерял одну позицию, но всё равно заработал призовой балл, поскольку был классифицирован 8-м.

«Я за ним особо не следил, потому что он ехал позади меня, – прокомментировал Оскар после финиша. – Я видел повтор этого эпизода, Расселл просто прибавил газу, когда был за пределами трассы, и опередил меня. Пять штрафных секунд, им полученные, сказались на результате его гонки, но не сильно.

Подобные действия вполне можно предпринимать, когда у тебя более быстрая машина, и я не думаю, что это правильно».

Позднее Алекс Элбон также нарушил пределы трассы, опережая Пиастри, но избежал наказания. Однако тот эпизод у австралийца не вызывает возражений, поскольку ситуация была несколько иной, и гонщик Williams действовал более корректно.

«В случае с Джорджем переднее крыло его машины даже не поравнялось с моим задним колесом. В случае с Алексом мы уже ехали колесо в колесо, – заявил Оскар. – Он имел право оставаться на внешнем радиусе, я постарался заставить его сместиться настолько, насколько было можно, но ему удалось продолжить манёвр, и в этом случае я вообще не вижу проблем.

А с Джорджем всё было однозначно, и стюарды его наказали. Вопрос лишь в том, правильно ли был выбран размер штрафа, и не создаёт ли это прецедент на будущее».

Пиастри пояснил, что не склонен обвинять Расселла в сознательном нарушении правил, но при этом назвал действия соперника «вопиющим примером»: «Если за это выписывают только 5-секундный штраф, особенно по ходу более продолжительной гонки, то это тебя вполне устраивает, если за счёт этого удаётся опережать более медленные машины. Поэтому не исключено, что кто-то будет действовать сознательно…»

Норрис поддержал напарника: «Подобные вещи неоднократно обсуждались на брифингах пилотов. Мы эту тему поднимаем каждый раз, и в Барселоне Джордж это сделал лично, обратив внимание на тот факт, что в 1-м повороте можно занять внешнюю траекторию и за счёт выезда за пределы трассы опередить сразу две машины. Мы видели, как похожие действия некоторые гонщики предпринимали в Сочи во 2-м повороте.

К таким манёврам можно заранее подготовиться, и я уверен, что в итоге мы придём к выводу, что люди их совершают намеренно. Мы обсуждали именно эту проблему, ведь если ты быстрее, ты можешь кого-то опередить за пределами трассы, а потом легко создать 5-секундный отрыв. Например, в Монако, если срезать шикану.

В FIA тогда нам сказали: «ОК, в подобных ситуациях мы будем требовать, чтобы гонщик вернул позицию». Но сейчас создан прецедент, когда даже этого не нужно было делать. Поэтому если по ходу воскресной гонки я буду бороться с гонщиками Ferrari, я просто буду обгонять их именно так, если за это наказывают лишь 5-секундным штрафом. Пять секунд я смогу отыграть.

В общем, мы видим очередной пример непоследовательности, что меня несколько удивляет, поскольку я считал, что у стюардов есть чёткие инструкции, как действовать в подобных ситуациях. Но оказалось, что это не так.

Думаю, штрафы в целом должны быть более суровыми, и надо создать такой прецедент, вместо того чтобы постоянно пересматривать систему штрафов. Думаю, это главное».