Хэмилтон: Я увидел, в чём мы уступаем

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После старта субботнего спринта Хэмилтон опередил Леклера и долго ехал за Ферстаппеном. Льюис рад, что смог оценить поведение машины Макса на трассе…

Льюис Хэмилтон: «На этот раз машина была быстра, я атаковал, пытаясь подобраться как можно ближе к Максу. Потом я вышел из зоны DRS за его машиной и он смог оторваться.

У меня была хорошая возможность оценить поведение его машины на разных участках трассы, увидеть, где они особенно сильны. Это можно оценить и по GPS, но я понял, где мы уступаем и рассказал об этом команде.

Ясно, что у нас впереди много работы. У всех, кто сейчас уступает Red Bull, много работы. Для нас важно догнать их в следующем сезоне. Но они будут прогрессировать быстрыми темпами, у них потрясающая команда разработчиков. Но я на 100% уверен в нашей команде».