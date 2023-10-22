Валттери Боттас: У нас есть шансы заработать очки в гонке

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Гонщики Alfa Romeo не заработали очки в спринте в Остине. Лучшим результатом команды оказалось шестнадцатое место Гуаньюя Чжоу, но китайский гонщик получил пятисекундный штраф за обгон Кевина Магнуссена за пределами трассы, и после прибавления времени опустился на семнадцатое место в протоколе спринта, пропустив вперёд напарника Валттери Боттаса.

Несмотря на невысокий результат, в Alfa Romeo считают, что потенциал машины позволяет рассчитывать на финиш в десятке в воскресной гонке.

Валттери Боттас (16-й): «В квалификации перед спринтом главной проблемой стало невозможность чисто проехать круг и заставить шины Medium работать. В спринте я чувствовал, что мы немного конкурентоспособнее – я мог бороться с соперниками. Это позитивно для воскресной гонки, поскольку я стартую с более высокой позиции.

Если в гонке удастся всё сделать правильно, то у нас будут шансы заработать очки. В спринте я был вполне доволен темпом, и шины работали лучше, чем ожидалось. Так что я с нетерпением жду гонку».

Гуаньюй Чжоу (17-й): «В спринте главная задача сводилась к тому, чтобы понять поведение шин на длинной дистанции и собрать эту информацию для гонки. Очевидно, что необходимо прибавить, поскольку на длинной дистанции у меня возникло больше проблем с темпом по сравнению с соперниками. Мы всё проанализируем, но у нас есть потенциал.

В воскресной гонке я ожидаю высокую деградацию резины, так что это необходимо учитывать при выборе стратегии. Однако я чувствую, что у нас есть потенциал побороться за очки. Нам необходимо внимательно изучить телеметрию, чтобы понять, за счёт чего можно прибавить в гонке».