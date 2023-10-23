Алекс Элбон: Мы были не такими уж медленными

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Гонщики Williams финишировали в Гран При США 11-м и 12-м, и, по словам Алекса Элбона, усилий было приложено немало, однако команда не была за них вознаграждена.

Алекс Элбон (11-й): «Вообще-то гонка меня немного расстроила. У нас не осталось свежих комплектов шин Medium, поскольку вчера мы решили рискнуть и использовали их в спринте. Мы надеялись, что дистанцию гонки удастся преодолеть в основном на жёсткой резине, ведь два таких новых комплекта у нас были.

Однако шины Hard сегодня работали просто ужасно, и нам пришлось использовать прикатанные комплекты Medium. Разумеется, это сильно сказалось на том, как мы провели Гран При. В итоге в обеих гонках уик-энда мы финишировали в одном шаге от призовой десятки. В общем, мы приложили много усилий, но не были за них вознаграждены.

Но есть и позитивные моменты: обычно нашей машине не нравится воздействие сильного ветра и жаркая погода, однако в Остине мы были не такими уж медленными. Команды, с которыми мы соперничаем, продолжают модернизировать свои машины, и, если честно, это позволяет им двигаться вперёд. Но при этом важно, что нам по-прежнему по силам с ними соперничать».

Логан Сарджент (12-й): «Думаю, что гонка прошла неплохо. Хотя старт прошёл не лучшим образом: я допустил ошибку, в 1-м повороте налетел на высокий поребрик и потерял несколько позиций. И всё-таки я показал хороший темп – нам удалось переломить ситуацию после вчерашних сложностей.

Команда нашла правильное направление в работе с машиной – мы эффективно использовали те инструменты, которые есть в нашем распоряжении, и меняли параметры ряда систем переключателями, расположенными на руле. Но и я действовал уже лучше, поскольку изменил стиль пилотирования. Кроме того, мы правильно работали с резиной. Всё в комплексе позволило добиться существенных позитивных перемен.

В плане темпа это однозначно была моя лучшая гонка, хотя я по-прежнему допускаю ошибки, в том числе на пит-стопах, и это осложняет работу команды. Мне просто надо научиться более правильно действовать, не допускать просчётов в мелочах, и это позволит добиться дальнейшего прогресса».