Цунода: Гонка была сложной, но под конец нам повезло

1

В Остине Юки Цунода финишировал десятым, а также стал автором лучшего круга гонки, за что заработал дополнительный призовой балл. Даниэлю Риккардо, вернувшемуся в строй после почти двухмесячного перерыва, не повезло: австралиец уверяет, что его машина получила повреждения, и это очень сильно сказалось на темпе.

Юки Цунода (10-й): «Разумеется, я рад, что финишировал в призовой десятке и заработал дополнительное очко за самый быстрый круг. Но должен признать, что гонка была сложной, однако под конец нам, пожалуй, повезло, когда Фернандо Алонсо сошёл с дистанции.

Но и команда тоже приложила максимум усилий, чтобы показать как можно более высокий результат, и нашей работой я доволен. Я уверен в себе, и хотя 10-е место – весьма скромное достижение, нам всё-таки удалось заработать очки.

Сейчас для нас важно сохранить набранный темп, ведь впереди ещё четыре гонки, и ещё многое может произойти, поэтому надо продолжать атаковать».

Даниэль Риккардо (17-й): «Моя машина была повреждена, причём мы даже точно не знаем, с чем это связано. Когда мы перешли на жёсткие шины, через несколько кругов темп стал резко падать, и я по радио сообщил команде, что ничего не могу предпринять. На почти новом комплекте Hard темп был такой же, как на сильно изношенной резине Medium.

Затем мой инженер сказал, что они обнаружили какие-то повреждения, по-моему, это было связано с передней левой подвеской. Сначала они предполагали, что это последствия контакта с машиной Стролла, но не думаю, такой контакт вообще был. Полагаю, проблема скорее была связана с тем, что где-то в машине могли застрять какие-то обломки или что-то вроде этого.

Полагаю, повреждения были достаточно серьёзными, ведь темп упал очень сильно. Безусловно, из-за этого у меня были большие сложности – можно сказать, что по сути мы вообще не участвовали в гонке и просто продолжали ездить по кругу.

После обсуждения ситуации по радио, мы решили провести ещё один пит-стоп, чтобы проверить, что происходит с машиной, и постараться ликвидировать проблему. Но даже после перехода на мягкую резину у меня не было ощущения, что ситуация заметно улучшилась. Надо полагать, полностью исправить проблему не удалось, поэтому с этим ещё предстоит разбираться.

В самом начале всё складывалось неплохо. Мы выбрали альтернативную тактику, и на шинах Medium наш темп был вполне сравним с темпом Юки и тех машин, которые были вокруг нас. Но к концу первого отрезка нам всё чаще показывали синие флаги, и из-за этого мы теряли ещё больше. А после пит-стопа я оказался в трафике – кстати, думаю, что именно тогда мы могли подцепить какие-то обломки, вызывавших определённые повреждения.

Очень не хочется признавать, что после этого я превратился в пассажира, но фактически во второй половине гонки так и было. Впрочем, хотя результаты гонки выглядят ужасно, в целом мы действовали неплохо. Безусловно, есть ряд моментов, над которым я лично должен поработать, но в чём-то мы должны прибавить вместе с командой, хотя полагаю, это вполне ожидаемо, ведь это только третья гонка, которую мы проводим вместе. Тем не менее, опыт, полученный за рулём машины, я склонен считать в большей степени позитивным, чем наоборот».