Ферстаппен: Надо выиграть ещё больше гонок!

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Макс Ферстаппен выиграл Гран При США, одержав 50-ю победу в Формуле 1, и не скрывает, что очень этим гордится. Его напарник, Серхио Перес, финишировал пятым, посетовав, что машине не хватало стабильности.

Макс Ферстаппен (1-й): «Сегодня пришлось сложнее, чем обычно, ведь всё началось с того, что я стартовал с шестой позиции. После этого, по-моему, на протяжении всей гонки у меня были серьёзные проблемы с тормозами. На этой трассе много точек торможения, а я никак не мог добиться таких ощущений от работы тормозов, какие были вчера.

Всё это осложняло мою задачу, и вы же видели, что под конец мой отрыв был совсем небольшим. Кроме того, надо было опережать круговых, а шины уже начали сдавать – конечно, создавало дополнительные трудности.

В Остине я одержал 50-ю победу в Формуле 1, и этот факт невероятен сам по себе – конечно, я этим очень горжусь! Это значит, что надо продолжать в таком же ключе и постараться выиграть ещё больше гонок!»

Серхио Перес (5-й): «Конечно, мне бы хотелось подняться на более высокие позиции. Периодически мы показывали очень неплохой темп, но такое ощущение, что нам просто не хватало стабильности. При этом мы уже знаем, что мы делали не так в этот уик-энд, поэтому у нас вполне оптимистичный настрой перед следующими гонками. Надеемся, что сможем добиться улучшений.

Сейчас прогресс не был заметен в том числе потому, что мы избрали не совсем правильно направление в работе с настройками, причём из-за того, что в программу этого уик-энда входил спринт. Но когда мы будем готовиться к этапу в Мексике, а для меня это самая важная гонка, мы уже знаем, как надо действовать».