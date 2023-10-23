Формула E: В Валенсии стартовали трёхдневные тесты

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Сегодня в испанской Валенсии на автодроме имени Рикардо Тормо стартовали официальные тесты Формулы E. За три дня, разделённых на шесть сессий, 11 команд чемпионата мира по гонкам на электромобилях смогут проехать от 5 до 6 тысяч кругов.

По словам Фила Чарльза, технического директора заводской команды Jaguar, за которую выступают Митч Эванс и его новый напарник, вице-чемпион мира Ник Кэссиди, тесты дают идеальную возможность проверить результаты работы, проводившейся в межсезонье, а новички Формулы E или гонщики, поменявшие команды, за эти три дня постараются адаптироваться к незнакомым машинам.

Фил Чарльз: «Неделя, когда в Валенсии проходят тесты, проходит по очень плотному графику. Мы приезжаем на трассу, заранее тщательно проверив машины, но продолжается работа по их подготовке и настройке. Мы получаем какие-то элементы в их последней спецификации, и необходимо убедиться, что всё делается вовремя, что машина полностью собрана и мы можем приступить к работе.

Часть задач выполняется ещё на базе команды до того, как мы отправляемся в Валенсию, но что-то доделывается уже на трассе. Все команды занимаются сборкой машин, и на тестах техника уже должна полностью соответствовать всем требованиям.

Потом две машины команды в первый раз выезжают на трассу, и наши технические специалисты должны контролировать работу обеих, для чего важно обеспечить слаженное взаимодействие двух бригад и обмен информацией между ними.

Какое-то время у всех команд уходит на поиск настроек, подходящих для трассы в Валенсии. После этого предстоит заниматься множеством различных видов работ и процессов, которые происходят на гонках. Через несколько месяцев в Мехико нас ждёт первый этап нового сезона, поэтому необходимо убедиться в работоспособности всех систем.

Так что начинается очень интересная неделя, когда мы всё собираем воедино, стараемся повысить скорость машины, а также сравниваем нашу команду со всеми остальными участниками чемпионата».

Кроме Эванса и Кэссиди, во вторник за руль машины Jaguar сядет новый гонщик – южноафриканец Шелдон ван дер Линде, прошлогодний чемпион DTM.