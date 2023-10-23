Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы

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После финиша Гран При США технические службы FIA провели традиционную выборочную инспекцию, по итогам которой выяснилось, что контрольная планка под днищем машин Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера изношена больше положенного и не соответствует требованиям технического регламента.

Об этом было сообщено стюардам, которые вызвали к себе сотрудников команд. В ходе слушаний сотрудники подтвердили точность проведённых FIA измерений и предположили, что высокий износ контрольной планки стал следствием уникального сочетания ухабистой трассы с графиком уик-энда со спринтом, который свёл к минимуму время на настройку машин.

Стюарды отметили, что на участников возлагается обязанность обеспечить соответствие машин требованиям регламента в течение всего времени проведения соревнований. В данном случае износ планки в зоне, указанной в отчете технического делегата, вышел за рамки пороговых значений. Стюарды использовали стандартное наказание за нарушение технического регламента, дисквалифицировав обоих гонщиков.

Участники имеют право подать апелляцию.