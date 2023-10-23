Хэмилтону и Леклеру грозит дисквалификация

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Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру грозит дисквалификация из протокола Гран При США. После финиша в FIA выборочно проверили машины Ферстаппена, Хэмилтона, Норриса и Леклера. Остальные машины не проверялись. При технической инспекции выяснилось, что контрольная планка на машинах Хэмилтона и Леклера не соответствует регламенту.

«На машинах 16 и 44 была проведена инспекция состояния днища и износа контрольной планки, – говорится в официальном документе FIA. – Выяснилось, что определенные элементы планки не соответствует статье 3.5.9 е Технического регламента Формулы 1 2023 года. Информация передана на рассмотрение стюардам».

В случае, если Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут дисквалифицированы, то оба гонщика Williams –Алекс Элбон и Логан Сарджент – заработают очки.