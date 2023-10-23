Иоверно: Оказалось, мы выбрали экстремальные настройки

Спортивный директор Ferrari Диего Иоверно объяснил, что команда сделала неверно, и как её просчёт привёл к дисквалификации Шарля Леклера. Когда в Остине была уже поздняя ночь, он прокомментировал решение стюардов Гран При США, из-за которого монегаск лишился пятого места, зато Карлос Сайнс переместился на третье.

По словам Иоверно, проблема в первую очередь связана с тем, что на поиски оптимальных настроек для столь сложной трассы, как Circuit of the Americas, было совсем мало времени.

Диего Иоверно: «Как вы, вероятно, знаете, гонка для нас закончилась необычным образом: стюарды Гран При США приняли решение дисквалифицировать Шарля и Льюиса за нарушение технического регламента. Что же произошло?

Технический регламент чётко оговаривает, что есть ряд параметров, которым нижняя области машины должна соответствовать после гонки. На днище машины есть элементы, защищающие шасси от неровностей асфальта. В процессе измерений после финиша Гран При выяснилось, что одна из наших машин не соответствует требованиям регламента.

Величина несоответствия была совсем небольшой, однако этого достаточно, чтобы стюарды зафиксировали нарушение. В подобных случаях правила не предусматривают иных санкций, кроме дисквалификации. И я просто попытаюсь объяснить, из-за чего, как мы считаем, это случилось.

У гоночных уик-эндов со спринтом есть специфические особенности: нам отводится очень мало времени на подготовку машины. В пятницу проходит только одна тренировка, после чего машины помещаются в закрытый парк, и с этого момента мы уже не можем к ним прикасаться.

Конечно, трасса в Остине очень интересная, но у неё очень неровная поверхность. Кочки на асфальте создают большие сложности и для гонщиков, и воздействуют на машины. В предыдущие годы в Остине почти у всех команд в той или иной степени были проблемы из-за поломок подвески и повреждений шасси.

Мы знали, что нас ждут сложности, поэтому по ходу тренировки в пятницу увеличили величину дорожного просвета машин, и с нашей точки зрения, всё должно было быть нормально. Но на деле оказалось, что мы выбрали экстремальные настройки, которые были слишком близки к допустимому пределу. К тому же на ситуацию также повлиял ветер, сменивший направление, а его сила была намного выше, чем прогнозировалось.

Из-за всех этих факторов оказалось, что одна из наших машин под конец гонки не соответствовала техническому регламенту. И к этому особо нечего добавить, поскольку сейчас мы уже ничего не можем предпринять. Если проанализировать нашу работу с самого начала уик-энда, то, вероятно, мы могли бы ещё увеличить дорожный просвет машины, но тогда она бы потеряла эффективность.

А мы, разумеется, всегда стараемся добиться оптимальной эффективности. Но одним из побочных последствий всего того, о чём я рассказал, стал подиум Карлоса Сайнса, и мы ещё на несколько очков сократили отставание от Mercedes, ведь сейчас именно они наши главные соперники.

Меньше чем через неделю мы вновь приступим к работе на трассе, но теперь в Мехико, и надеемся там заработать очки. Постараемся, чтобы следующий уик-энд сложился для нас более удачно».