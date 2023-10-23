Пьер Гасли: Команда сильно провела уик-энд

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Команда Alpine заработала очки в Остине благодаря Пьеру Гасли, который финишировал восьмым. Его напарник Эстебан Окон сошёл с дистанции из-за того, что его машина получила повреждения на первом круге после небольшого столкновения с Оскаром Пиастри.

Пьер Гасли (8-й): «Я очень доволен сегодняшним результатом. Должен сказать, что мы провели самый конкурентоспособный уик-энд в сезоне – два сильных выступления в квалификации и заработанные очки в спринте и гонке.

На старте я потерял несколько позиций, но знал, что у машины есть скорость, поэтому избежал неприятностей и прорывался наверх. Конечно, хочется бороться ближе к лидерам, но мы хорошо провели уик-энд и смогли выжать максимум. Команда чисто отработала этап, и это всех нас радует. Сейчас всё внимание на Гран При Мехико, где мы хотим тоже сильно выступить».

Эстебан Окон (сход): «Очень неудачное воскресенье в Остине. Такое уже происходило несколько раз в этом году и дорого нам стоило. Жаль, ведь у меня была высокая стартовая позиция, и в первом повороте я отыграл несколько мест.

К сожалению, затем произошёл контакт с Оскаром, в результате которого днище машины получило повреждения, из-за чего оказалось невозможно продолжать гонку. Однако в этот уик-энд были и позитивные моменты, которые нам предстоит оценить.

Впереди этап в Мехико. Я знаю, что наша команда сможет отыграться».