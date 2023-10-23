Шумахер: В кокпите гиперкара ощущение клаустрофобии

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Мик Шумахер пока не определился, чем займётся в 2024 году, и один из вариантов продолжения карьеры связан с переходом в гонки на выносливость. На прошлой неделе он впервые работал на тестах за рулём гиперкара Alpine A424, а в дни уик-энда в Остине, вернувшись к обязанностям резервного пилота Mercedes, рассказал об этом новом опыте.

«Впечатления от пилотирования совершенно иные. Спортпрототип – машина относительно большая и относительно тяжёлая. Кокпит у неё полностью закрытый, поэтому сначала я испытал ощущение некоторой клаустрофобии, – поделился Мик. – Но к этому довольно быстро привыкаешь. Если говорить о характере работы на трассе, то разница в том, что в гонках на выносливость ты делишь машину с напарниками, и это по-своему интересно.

Машина должна выдерживать 24-часовые марафоны, и тут есть свои сложности. Например, поскольку ты не видишь колёс, то невозможно понять, изношены шины или нет. На панели приборов есть лишь маленькие световые индикаторы, об этом сигнализирующие.

Когда сидишь в полностью закрытом кокпите и вообще не чувствуешь встречного ветра, то ощущения несколько абстрактные. Наиболее заметным новшеством для меня был воздуховод системы вентиляции кокпита, который находится в его задней части, и сначала я не был к этому готов.

Во время тестов в Хересе машина Alpine была настроена на высокий уровень прижимной силы – такие настройки часто применяются в Ле-Мане, но из-за них было ощущение, что машина медленная и неповоротливая. Но, разумеется, это также объясняется тем, что она весит целую тонну. При этом гиперкары оборудованы системой трэкшн-контроля, поэтому за рулём испытываешь совершенно иные ощущения».

Какой выбор сделает Мик в следующем году, станет известно позже, но Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, в Остине подчеркнул, что Шумахер останется резервным пилотом, если это удастся совмещать с выступлениями за Alpine в гонках на выносливость: «Мы ещё раз всё детально проанализируем, и будем надеяться, что сможем найти какие-то варианты».