Боттас: Я в Мексике ради тако и, конечно, ради очков!

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С чем у нас прежде всего ассоциируется Мексика? С развесёлыми песнями, гитарами, сомбреро, острыми блюдами, кактусами, текилой – ряд можно продолжить. А вот у Валттери Боттаса эта страна прежде всего вызывает ассоциации с тако, традиционным блюдом мексиканской кухни, и именно оно стало основным мотивом, вдохновившим Тиффани Кромвелл, подругу финского гонщика, на создание очередной версии оформления его шлема.

Получилось вполне симпатично, весело и ярко. Вот как об этом рассказывает сам Валттери: «Мексика! Я здесь ради тако и, конечно, ради очков! Но выступать я буду в шлеме, оформление которого навеяно мексиканскими темами.

Дизайн шлема вновь разработан Тиффани, а его воплощением занимался Daniel, и здесь мы видим много всего, что связано с Мексикой, и что я люблю. Например, мескаль, фургончик, который развозит тако, острые специи, начос, буррито – можете продолжить сами. Всё, что вы видите на шлеме – это и есть Мексика, в том числе эти цвета!»

На верхней части шлема крупно изображена вышеупомянутая, вероятно, кукурузная тортилья с какой-то пёстрой, наверняка остренькой начинкой, а вокруг неё надпись: «Всё, что мне надо – это тако!»

О походах в заведения, где подают тако, гонщик Alfa Romeo в предыдущие дни уже поведал болельщикам на своих страницах в социальных сетях, и, кстати, короткое видео, в котором он представил новый шлем, тоже снято в одной из taqueria – так называются эти точки мексиканского общепита.

В общем, по части тако вопрос закрыт, остаётся пожелать Валттери выполнить и спортивную задачу, что, конечно, всё-таки важнее.