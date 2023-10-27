Формула E: Jaguar по-прежнему быстрее всех на тестах

2

В Валенсии продолжаются предсезонные тесты Формулы E, но пятница была последним полным днём, когда работа на трассе продолжалась с утра и до вечера.

Главным событием утренней сессии стала имитация гонки, продолжавшаяся 27 кругов, когда пилоты и команды отрабатывали взаимодействие по полной программе, которой следуют на любом из этапов чемпионата мира, а он в 2024 году будет состоять из 16 гонок.

В «условиях, максимально приближённых к боевым», впереди был Робин Фряйнс, в новом сезоне выступающий за Envision Racing: незадолго до финиша ему удалось опередить Антониу Феликса да Кошту. Но португальский пилот Porsche не смог удержаться на второй позиции, поскольку его обошёл ещё и Митч Эванс, лидировавший в оба предыдущих дня тестов.

Понятно, что эти результаты мало что значат, но те, кто наблюдал за ходом борьбы на испанской трассе, отмечают, что гонка, хотя и «ненастоящая», прошла довольно весело. Однако важнее другое: её участники отрепетировали применение режима Attack Mode, проверили свои навыки разумного расхода энергии батарей, действий в условиях, когда на трассу выезжает сейфти-кар, и многое другое.

Во второй половине дня работа на трассе продолжилась в обычном режиме тестов, когда все следовали своим программам. Быстрее всех вновь была заводская команда Jaguar, но на этот раз лучшее время показал Ник Кэссиди, действующий вице-чемпион мира, который в 10-м сезоне Формулы E стал новым напарником Эванса.

Как и Митч, он из Новой Зеландии, как и Митч, попробовал свои силы в разных чемпионатах, но главных успехов добился в Японии, где выиграл титулы во всех основных национальный сериях: в местной Формуле 3, в кузовной Super GT, а затем и в Super Formula.

С 2021 года Кэссиди выступал в Формуле E за Envision Racing, которая в прошлом году выиграла электрический чемпионат в командном зачёте, а сам он по итогам сезона уступил только Джейку Деннису, гонщику Andretti.

Сегодня на тестах за рулём электромобиля Jaguar Ник показал лучшее время, проехав круг за 1 мин. 24,671 секунды. Это на полторы секунды быстрее, чем лучший результат прошлогодних тестов в Валенсии, показанный Максом Гюнтером.

Кстати, Эванс уступил ему не так уж много, оставшись на третьей строчке протокола пятницы, однако лучшее время тестов показал именно он, причём в самый первый день. А на вторую строчку сегодня, вклинившись между двумя представителями Jaguar, поднялся Гюнтер, гонщик Maserati, проиграв Кэссиди всего 0,041 секунды.

Робин Фряйнс, победитель утренней «гонки», показал четвёртое время, Паскаль Верляйн, пилот Porsche, был пятым, а Норман Нато, новый напарник действующего чемпиона мира Джейка Денниса по команде Andretti – шестым.

Результаты были ещё плотнее, чем вчера: в пятницу все показывали сравнимые скорости, и 21 гонщик из 22 участников тестов уложились в 0,7 секунды.