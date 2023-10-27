Хэмилтон: В двух предстоящих гонках у нас есть шанс

Команда Mercedes побеждала во всех сезонах после перехода на гибридные турбомоторы, но в этом году серия может прерваться. Льюис Хэмилтон считает, что теоретически осталось два шанса – в Мехико и Бразилии.

Льюис Хэмилтон: «Всегда сложно сказать, на какой трассе всё получится, а на какой нет шансов. Мы сделали шаг вперед, но я не могу предсказать, в какой из четырёх оставшихся гонок мы будем ближе к соперникам.

В прошлом году мы были довольно близки в Мехико, надеюсь, так будет и на этот раз, если приложить максимум усилий. Если мы разработаем верную стратегию в этот уик-энд, возможно, мы сможем дать им бой.

В прошлом году бразильская трасса нам подошла. Это самые подходящие нам трассы. Думаю, в Абу-Даби отставание увеличится. Так что в двух предстоящих гонках у нас есть шанс».