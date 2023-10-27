Логан Сарджент: Нам всё сложнее претендовать на очки

В Остине Логан Сарджент финишировал двенадцатым, но после дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера поднялся на десятую позицию и заработал первые очки в Формуле 1. Накануне Гран При Мехико Логан признал, что повторить этот результат будет сложно, поскольку в Williams перестали дорабатывать машину.

Логан Сарджент: «Нам всё сложнее и сложнее претендовать на очки, поскольку другие команды продолжают привозить обновления, а мы – нет. Так что результат Остина показывает, что мы хорошо выступили и смогли заработать очки, когда появилась такая возможность.

В воскресенье мне пришлось довольно рано уехать с трассы на самолёт домой, так что у меня не было особо времени отпраздновать. Но результат стал отличным стимулом для всей команды, ведь мы поднялись с одиннадцатого и двенадцатого места на девятое и десятое.

Я сильно провёл воскресную гонку, и у меня был отличный темп. Я смог отыграться после непростой субботы – это движение в правильном направлении».