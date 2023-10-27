Макс Ферстаппен призвал болельщиков проявить уважение

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Во время церемонии награждения в Остине болельщики освистали Макса Ферстаппена и скандировали имя напарника трёхкратного чемпиона мира. Накануне Гран При Мехико пилот Red Bull Racing поддержал призыв организаторов этапа к зрителям проявлять большее уважение к гонщикам и предположил, что его освистали болельщики, которые только недавно стали следить за Формулой 1.

Макс Ферстаппен: «Я прилетел в Мехико во вторник вечером, а в среду целый день участвовал в спонсорских мероприятиях. Меня встретили очень хорошо – мне всё понравилось. Я отлично провёл время, но, разумеется, меня спрашивали о ситуации в Остине.

Я приехал сюда для того, чтобы просто делать свою работу. Мне устроили тёплый приём, и я надеюсь, что потрясающее отношение сохранится. Думаю, организаторы пытаются продвигать кампанию по уважительному отношению, поскольку сейчас эта проблема касается не только нас, но и спорта в целом.

За последние несколько лет у Формулы 1 появилось много новых болельщиков, и они могут реагировать на события на трассе совсем не так, как зрители со стажем.

Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать любого гонщика, но при этом нужно с уважением относиться к остальным, особенно на подиуме, когда играет национальный гимн. В такие моменты просто неуважительно начинать что-то скандировать, поэтому хорошо, что организаторы повышают осведомлённость».

Комментируя дисквалификацию Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в Остине, Макс Ферстаппен призвал FIA пересмотреть процедуру технической проверки машин: «Никто не пытался нарушить регламент специально. В формате со спринтом в нашем распоряжении только одна тренировка, за время которой надо успеть всё подготовить.

Если ошибиться с настройками, то сделать с этим уже ничего нельзя. Единственное, что можно поменять – поднять давление в шинах, но тогда ты едешь, словно на баллонах. Проблема в том, что невозможно всё проверить за одну тренировку, но ни одна из команд не хочет, чтобы её машина или настройки машины не соответствовали регламенту.

В FIA проводят выборочные проверки – иногда смотрят первую четвёртку, иногда кого-то из середины пелотона. Невозможно проверить каждую деталь каждой машины, ведь для этого потребуется на сто человек больше. Единственное, что нужно поменять, это проверять ещё и вторую машину команды, если оказалась, что первая не соответствует регламенту, поскольку обычно настройки на двух машинах очень похожи».