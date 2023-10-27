Риккардо: Итоги уик-энда в Остине лучше, чем кажется

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На предыдущем этапе Даниэль Риккардо вернулся за руль машины AlphaTauri после почти двухмесячного перерыва, ушедшего на восстановление после травмы левой руки, и хотя финишировал последним, уступив победителю гонки больше круга, к его физической форме вопросов не было.

Даниэль Риккардо: «С руками всё хорошо, в машине всё было неплохо, хотя некоторые не вполне нормальные ощущения в процессе работы на трассе я иногда испытывал. Впрочем, держать руль и пилотировать мне было вполне комфортно. К счастью, с этим нет проблем.

Конечно, чтобы понять, какие я испытываю ощущения, надо было проделать все возможные действия, я это знал, но по ходу уик-энда быстро добился нужной уверенности. В целом можно сказать, что его итоги лучше, чем кажется.

Фактический результат выглядел неважно, но после гонки мы выяснили, какие проблемы мешали нам по ходу Гран При – они начались после первого пит-стопа. Но теперь мы точно знаем, что машина была повреждена, и именно поэтому мы теряли скорость. А до того момента мы были более-менее конкурентоспособны, и этап в Остине неплохо подходил для того, чтобы именно там вернуться в строй.

В Мексике мы вполне можем рассчитывать на выход в финал квалификации и постараемся побороться за очки. И хотя в этот уик-энд я не могу рассчитывать на 50-ю победу, в отличие от Макса в Остине (смеётся), но мы приложим все усилия, чтобы показать хороший результат».