Сулайем: Andretti выйдет на старт даже без призовых выплат

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Президент FIA Мохаммед бен Сулайем не верит, что в Формуле 1 отклонят одобренную федерацией заявку Andretti Global создать при поддержке General Motors 11-ю команду чемпионата мира.

Судьба проекта Майкла Андретти и его деловых партнёров из Cadillac, премиального подразделения General Motors, теперь в руках Formula One Management (FOM) и Стефано Доменикали, президента и исполнительного директора Формулы 1, которым предстоит оценить, в какой мере появление новой команды повысит коммерческую ценность чемпионата.

При этом большинство традиционных его участников настроено против появления ещё одного конкурента, ведь если заявка Andretti Formula Racing будет одобрена и на уровне FOM, это значит, что призовой фонд придётся делить не на десять, а на 11 частей.

По словам президента FIA, он не понимает причин, из-за которых Формула 1 может отклонить заявку Andretti Cadillac.

«Давайте зададимся вопросом: для чего Майклу Андретти и корпорации GM поддержка команд? Я не понимаю, – цитирует Мохаммеда бен Сулайема австралийское издание Speedcafe. – Разве у команд есть какое-то право голоса при обсуждении заявки новой команды? Они – часть этого спорта, и у всех есть право выражать свои настроения, однако как можно отказать General Motors? Я не понимаю, на каком основании.

FIA занимается спортивной стороной, FOM – финансовой, но может ли FOM отказать? Ведь мы говорим о том, что крупнейший американский автопроизводитель будет сотрудничать с Liberty Media, одной из крупнейших компаний – разве они этого не видят? Если мы говорим о бизнесе, то это открывает хорошие деловые перспективы».

Действующий Договор Согласия допускает, что в Формуле 1 может быть максимум 12 команд, поэтому президент федерации добавил: «Насколько я слышал от юристов, в FOM могут отказать, если их не устроит финансовая составляющая. Но лицензия на участие в чемпионате выдаётся FIA, поэтому команда Andretti выйдет на старт, даже если не будет получать призовых выплат. Но не думаю, что всё сложится именно так.

Лично я настроен оптимистично, и FOM не откажет Andretti, хотя ничего исключать нельзя. Я просто надеюсь, что они не скажут нет…»