В Audi могут включить задний ход и отказатся от Ф1?

Руководство компании Audi занимается ревизией планов на 2026 год, когда в Формуле 1 должна дебютировать заводская команда этого немецкого автопроизводителя, для чего уже приобретена доля акций Sauber Motorsport.

Неявные слухи о том, что в Audi ещё могут передумать, ходили уже какое-то время, но вчера в немецком журнале Spiegel появилась публикация на эту тему, а сегодня об этом пишут многие европейские издания, прежде всего, немецкие.

В Spiegel со ссылкой на свои источники в концерне Volkswagen Group сообщают, что планы, предполагающие приход в Формулу 1, «детально анализируются», и это одно из последствий перестановок в руководстве Audi, а также принимаемых мер по сокращению расходов.

Впрочем, по словам официального представителя Audi, которые приводит агентство Reuters, программа участия в Формуле 1 была согласована на уровне совета директоров компании и правления концерна Volkswagen, и она остаётся в силе.

В Audi уже вложили весьма серьёзные средства в этот проект, и это не только приобретение акций Sauber, но в первую очередь создание в Нойбурге особого моторостроительного подразделения, где полным ходом идёт разработка силовой установки для будущей команды Формулы 1.

Но главным инициатором прихода в Формулу 1 был Маркус Дюйсманн, а 1 сентября новым исполнительным директором Audi стал Гернот Дёльнер, который также возглавляет отдел стратегического планирования всего концерна Volkswagen.

В Sauber Motorsport публикацию в Spiegel пока никак не комментирует.

В немецких изданиях, в том числе профильных, посвящённых автомобильной тематики, подчёркивают, что пересмотр планов Audi – лишь один из возможных сценариев дальнейшего развития событий. Но если он будет реализован, это неизбежно повлечёт не только колоссальные имиджевые потери, но и обойдётся компании очень дорого.

В Auto Motor und Sport успели подсчитать, что в случае отказа от планов, связанных с Формулой 1, компания понесёт убытки, приближающиеся к миллиарду евро.