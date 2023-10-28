Айо Комацу об обновлённой машине и планах на 2024-й

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Спортивный директор Haas F1 Айо Комацу рассказал о развитии машины по ходу сезона…

Айо Комацу: «В начале сезона наша машина была хороша на быстром круге, но очень быстро убивала резину. Наша конкурентоспособность зависела от условий на трассе, от погоды, от состояния асфальта, но ключевой проблемой оставалась нехватка гоночного темпа и поведение машины в трафике.

Управляемость машины тоже оставляла желать лучшего. Мы не смогли добиться от машины нужной эффективности, поэтому решили изменить направление её развития – и в Остине показали обновлённую машину. Сейчас мы анализируем ситуацию, пытаемся понять, в каком направлении двигаться дальше. Это сложное решение, но мы хотим определиться в этом году.

Мы продолжаем работать в аэродинамической трубе с той машиной, что была показана в Остине, добиваемся от неё всё большей эффективности. Я уверен в том, что мы нашли верное направление, но всегда могут быть коррективы. Нам нужно собрать больше информации о машине».