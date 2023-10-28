Фамен: Alpine идёт на пользу сотрудничество с Гасли

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В пятницу в Мехико Джек Дуэн, 20-летний австралийский гонщик, выступающий в Ф2, провёл свою первую тренировку в Формуле 1 за рулём машины Alpine, и в команде остались довольны его работой.

«Джек отлично справился, сделав то, что от него требовалось и не допустив ошибок, – подытожил Брюно Фамен, вице-президент Alpine Motorsport. – Под конец сессии по ходу длинной серии кругов он показывал стабильные результаты, и мы получили ту информацию, которую хотели от него получить.

Нас это очень порадовало. Поскольку это была только первая тренировка, полагаю, его проинструктировали, что мы вообще не работали над скоростью, и задача ставилась иначе. В общем, мы довольны его работой».

Но в Alpine в целом довольны не только своим резервным пилотом. Фамен отметил работу Пьера Гасли во второй половине сезона.

«Полагаю, нам уже лучше удаётся раскрывать потенциал машины, – продолжил он. – Пьер Гасли продолжает неплохую результативную серию. К сожалению, Эстебану Окону по ходу гонок не везёт, в Остине у него вновь возникли сложности, хотя стартовал он очень здорово. Но я рад, что на трассах мы постепенно добиваемся улучшений, хотя по-прежнему перед нами много работы.

Пьер проводит свой первый сезон в нашей команде, и ему пришлось многому научиться, чтобы понять, как она работает. Какое-то время потребовалось на то, чтобы добиться правильных ощущений, найти правильный подход к взаимодействию с коллективом, но и команде идёт на пользу сотрудничество с Пьером. Во второй половине сезона наши дела идут уже лучше, в частности, он показывает неплохие результаты. Но я не сомневаюсь, что и Эстебан до конца сезона заработает очки».

Также Фамен прокомментировал недавнее назначение Эрика Меньяна техническим директором моторостроительного подразделения Alpine: «Мы рады приветствовать Эрика в Вири, и я думаю, что он сможет многое дать команде, ведь он очень опытный специалист. Полагаю, он будет подгонять всю нашу команду.

Он присоединился к нам в очень правильное время и поможет нашим парням лучше подготовиться к 2026 году, к переходу на силовые установки нового поколения. Я уверен, что он отлично справится, он уже приступил к работе и очень быстро войдёт в курс всех дел».