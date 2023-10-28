Фернандо Алонсо: Мы работали на длинных сериях

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Положение гонщиков Aston Martin в протоколе пятницы не впечатляет, однако и Лэнс Стролл, и Фернандо Алонсо подчёркивают, что машина AMR23 отличается неплохими настройками.

Лэнс Стролл (18-й): «Здорово, что мы вернулись в Мехико, пилотировать на этой трассе интересно и весело. Поверхность асфальта довольно скользкая, и уровень сцепления низкий, но я думаю, что тренировки мы начали неплохо и нашли нужные настройки.

В первой сессии мы проехали немало вполне нормальных кругов и смогли выполнить нашу программу, в том числе поработали и с высокой топливной нагрузкой, и с низкой.

К сожалению, вторую сессию пришлось прервать из-за проблемы с передним левым колесом, которое никак не удавалось снять, и мы потеряли немало времени, с этим разбираясь.

Как всегда, после тренировок займёмся анализом собранных данных, чтобы как можно лучше подготовить машину к третьей тренировке и субботней квалификации».

Фернандо Алонсо (20-й): «Сегодня основное внимание мы уделили гоночному темпу и работали на длинных сериях кругов.

Результаты прохождения кругов трудно трактовать детально и делать какие-то выводы, но такое впечатление, что машина отличается неплохими настройками, и мы продолжим добиваться оптимального поведения AMR23 в ходе подготовки к субботней тренировке и квалификации».