Хэмилтон: Мы сосредоточились на поиске настроек

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В пятницу в Mercedes работали с тремя гонщиками, в первой тренировке за руль машины Джорджа Расселла сел молодой Фредерик Вести…

Льюис Хэмилтон (7-й): «Сложный день. Машина вела себя совсем не так, как в Остине неделю назад, и нам нужно найти причину. На длинных сериях кругов не хватало скорости и мы сосредоточились на поиске настроек.

У этой трассы свои особенности, но в прошлые годы мы добивались здесь хороших результатов. Пока мы не на том уровне, которого ждали, но ночью поработаем, чтобы в субботу добиться большего. В Остине машина была быстра, и я уверен, что мы сможем добиться от неё хорошей скорости и в Мехико».

Джордж Расселл (10-й): «Приятно вернуться за руль, но во второй тренировке было непросто – небольшой дождь в конце не позволил проехать длинную серию кругов. Результаты получились плотными, здорово мешал трафик, но с этим предстоит справиться.

Чтобы пройти в финал квалификации, нужно добиться от машины большей скорости. Ночью мы будем работать над этим».

Фредерик Вести (19-й в первой сессии): «Для меня это особенный уик-энд, воплощение мечты – я благодарен команде за предоставленную возможность.

С тех пор, как я присоединился к молодёжной программе, было проделано много работы, я долго готовился к этому дню на симуляторе. В целом, хорошая сессия, мы собрали важную информацию, в том числе о прототипах новых шин С4, об их ресурсе и износе на этой трассе.

Я никогда прежде не гонялся в Мехико, это сложная трасса с низким сцеплением, так что я многому научился – и с нетерпением жду Гран При Абу-Даби, где снова сяду за руль».