Оскар Пиастри: В Мехико очень низкое сцепление с трассой

Гонщики McLaren в первой десятке закончили вторую тренировку Гран При Мехико: Ландо Норрис показал второе время, Оскар Пиастри – девятое. Оба позитивно оценили пятничные сессии и добавили, что у машины есть потенциал прибавить в субботу.

Ландо Норрис (2-й): «Хорошее начало уик-энд, а отрывы минимальные. Мы продолжим работать, чтобы прибавить, но начало хорошее.

У нас всегда есть представление, с чего начинать работу с машиной, поэтому обычно итоговые настройки не сильно отличаются от первоначальных, так что за время уик-энда получается отыграть не так и много. Однако всегда остаются мелочи, которые можно улучшить, но мы хорошо начали и можем продолжать в том же духе».

Оскар Пиастри (9-й): «Хороший первый день в Мехико. На этой трассе очень низкое сцепление, поэтому потребовалось время, чтобы привыкнуть, но всё здорово. Я чувствую, что прибавил за день, и вторая тренировка получилась неплохой. Остаются некоторые области, в которых необходимо прибавить в субботу, но машина выглядит достаточно быстрой».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Продуктивный первый день в Мехико. В обеих сессиях у нас не возникло проблем, поэтому удалось спокойно поработать с настройками, шинами и охлаждением. В целом, темп выглядит многообещающим.

Мы продолжим делать всё, что в наших силах и адаптироваться к условиям на трассе. Надеюсь, мы гарантируем себе высокие стартовые позиции».