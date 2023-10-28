Проблемы с тормозами помешали Пуршеру в тренировке

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В первой тренировке Гран При Мехико Тео Пуршер заменил за рулём Alfa Romeo Валттери Боттаса, но французскому гонщику не удалось как следует поработать на трассе. Из-за проблем с тормозами Тео проехал всего четыре круга, не показав времени. Разочарованный гонщик прокомментировал итоги сессии.

Тео Пуршер: «Возникла небольшая проблема с тормозами. Я не могу раскрыть детали, к тому же у команды нет 100% уверенности, что послужило причиной. В гонках такое случается.

К сожалению, проблемы возникли как раз в тот момент, когда я должен был провести первую тренировку. Жаль, ведь я много готовился. К тому же прошло много времени с того момента, когда я в последний раз садился за руль Формулы 1 – в прошлом году в Абу-Даби.

Я хотел провести сессию, ведь в Мексике интересная трасса. Мне удалось проехать несколько кругов, но из соображения безопасности я не мог атаковать.

Проблемы начались сразу, как только я выехал из боксов – на дисплее появилось предупреждение. И команда увидела проблемы на телеметрии. Мы многое перепробовали, чтобы решить проблему, но ничего не помогало. Команда кое-что заменила в машине, и прямо сейчас продолжает проверки перед второй тренировкой. Надеюсь, Валттери сможет провести вторую сессию».