Шарль Леклер: Мы протестировали всё, что хотели

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Шарль Леклер показал третье время во второй тренировке в Мехико, уступив лидеру Максу Ферстаппену менее трёх десятых. Его напарник по команде Ferrari Карлос Сайнс потерял время в первой сессии свободных заездов из-за проблем с гидравликой, а во второй сессии показал одиннадцатый результат.

Шарль Леклер (3-й): «В целом, позитивный день, во время которого мы протестировали всё, что хотели. Мы оценили все составы резины и поработали с настройками.

Позади только пятница, поэтому нас ждёт много работы перед квалификацией и гонкой. Команда проанализирует всю собранную информацию и продолжит работать, чтобы сделать шаг вперёд».

Карлос Сайнс (11-й): «Напряжённая пятница в Мехико, поскольку мы работали с прототипами шин, а это всегда влияет на программу. Несмотря на небольшие проблемы в первой тренировке, за оставшееся время мы смогли выполнить основные пункты программы.

Перед квалификацией ещё предстоит поработать – я жду возможности изучить телеметрию, а затем вернуться за руль в третьей сессии.

Сегодня была потрясающая атмосфера! Спасибо всем болельщикам за поддержку!»