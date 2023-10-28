В Абу-Даби Джек Дуэн проведёт свою последнюю гонку в Ф2

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Джек Дуэн подтвердил, что предстоящий ноябрьский финал сезона в Абу-Даби будет его последней гонкой в Формуле 2, после чего он расстанется с молодёжной серией.

Австралиец провёл два сезона в Ф2, выступая за Virtuosi Racing, но не добился результатов, на которые надеялся, хотя у него были и весьма успешные выступления, например, он одержал две победы подряд на этапах в Венгрии и Бельгии.

Перед финалом сезона 20-летний гонщик занимает 4-е место в личном зачёте, уступая лидеру, Тео Пуршеру, 53 очка, и при самом оптимистичном сценарии может рассчитывать максимум на вице-чемпионство, да и то при условии, что Фредерик Вести и Аюму Иваса выступят не лучшим образом.

«В следующем году я уже не буду соревноваться в Формуле 2, это не представляется мне реалистичной перспективой, – приводит слова резервного гонщика Alpine австралийское издание Speedcafe. – Если всё просуммировать, то я сделал максимум того, что было возможно. Со всем тем, что зависело от меня, мы справились отлично, и если я буду делать то же самое ещё и в следующем году, мне это мало что даст.

Не всё за эти два года в Формуле 2 шло по плану, но я уверен, все скажут, что в полной мере выполнить планы никогда не удаётся. Но несмотря на это, несмотря на все неприятные моменты, у меня были и успехи. Полагаю, я показывал неплохие результаты и смог показать, на что способен.

Если остаться ещё на один сезон в Формуле 2 и выиграть титул, то скажут, что это было ожидаемо; если же это не удастся, то вполне вероятно, что ты потеряешь больше, чем приобретёшь, поэтому я считаю, что мы приняли правильное решение».

Предполагается, что в следующем сезоне Дуэн продолжит сотрудничать с командой Alpine F1 в качестве резервного гонщика, но нельзя исключать, что ему будет предложено присоединиться к заводской программе концерна Renault в гонках на выносливость.

Впрочем, сам он не готов это комментировать: «Я не нацеливаюсь на WEC, и ничего не подтверждено. На самом деле, это не вопрос времени, а целей, которые мы перед собой ставим. Но даже если я и попробую свои силы в гонках на выносливость, в любом случае в планах остаётся возвращение в Формулу 1 в 2025 году.

В Alpine довольны моей работой и той траекторией, которую мы выбрали, поэтому если появится возможность выступать в WEC, чтобы я получил знания и навыки в других областях, то я к этому готов.

Но моей целью остаётся Формула 1, и команда продолжает работать в этом направлении, поэтому я продолжу сотрудничать с Alpine в надежде получить там место».