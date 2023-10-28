В Pirelli довольны тестами прототипа состава С4

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В пятничных тренировках Гран При Мехико гонщики Формулы 1 работали не только с тремя основными составами шин С3, С4 и С5, но и протестировали прототип состава С4 для следующего сезона. Главный инженер Pirelli Симоне Берра подвёл итоги проделанной работы и оценил эффективность шин.

Симоне Берра: «После двух уик-эндов подряд в формате со спринтом, этап в Мехико проходит по привычному графику, и пятница в основном была посвящена оценке различных составов, которые мы привезли на эту трассу.

Кроме того, мы протестировали новую версию состава С4 – каждый гонщик получил по два комплекта шин, которые мог использовать по своему усмотрению. Мы благодарим все команды за оказанную поддержку на данном важном этапе разработке шин, поскольку им было непросто найти время для нас в своей очень насыщенной программе.

Мы собрали много полезной информации, которая позволит сравнить актуальный состав Medium и прототип. Полученные данные позволят нам в ближайшее время принять решение, включать ли новый состав С4 в число шин, которые мы будем использовать в 2024 году.

Что касается остальных составов, то нужно было учитывать два фактора. Первый – быстрое изменение состояния трассы, которая с каждым кругом покрывалась слоем отработанной резины. Вторым фактором стала погода во второй тренировке, что тоже отразилось на эффективности шин, особенно на длинной серии в конце, когда температура воздуха и трассы значительно снизились по сравнению с первой сессией.

Как и ожидалось, гранулирование резины стало важным фактором, особенно в случае с составом Soft и передней левой шиной. Деградация резины также окажется фактором, который определённо повлияет на выбор стратегии.

В теории, стратегия одного пит-стопа самая быстрая, но и две остановки нельзя списывать со счетов. Командам ничего не мешает разработать обе стратегии, а затем сделать выбор по ходу гонки, основываясь на поведении шин на первом отрезке. Необходимо учитывать, что состояние трассы и дальше будет улучшаться, что постепенно снизит риски гранулирования резины».