Вольфф: Мы были готовы, что нас дисквалифицируют

В первой тренировке на мексиканской трассе команда Mercedes не удивляла скоростью – Льюис Хэмилтон показал 11-е время, Фредерик Вести, пилотировавший машину Джорджа Расселла – 19-е.

После сессии Тото Вольфф в эфире телеканала Sky Sports объяснил, с чем это связано, а также предложил своё видение ситуации, произошедшей в Остине и приведшей к дисквалификации Хэмилтона.

Тото Вольфф: «Интересная была сессия, в начале которой мы успели выполнить множество пунктов нашей тестовой программы. Разумеется, всё это сказывается на результатах прохождения кругов, но это необходимая часть работы. Мы провели много разных измерений, в том числе экспериментировали с величиной дорожного просвета, что связано с контрольной планкой, так что мы нормально переносим травму, полученную в Остине. (смеётся)

В целом сессия прошла неплохо, в том числе некоторые задачи были поручены Фредерику Вести. Регламент требует, чтобы мы давали молодым гонщикам возможность провести тренировки, все обязаны это делать, и поскольку Фредерик тоже испытывал определённые компоненты, это отразилось на времени на круге, и он был не в самом благоприятном положении. Но это входило в задачи по доводке машины, которые мы сегодня выполняли».

Конечно, по ходу интервью Sky Sports Вольффа попросили прокомментировать дисквалификацию Льюиса Хэмилтона в Остине, задав ему вот такой вопрос: понимали ли в команде, что рискуют, выбирая величину дорожного просвета на машине Льюиса Хэмилтона? Ведь в итоге это привело к избыточному износу контрольной планки на днище машины семикратного чемпиона мира.

«Нет, – ответил руководитель команды Mercedes. – Но проблема в том, что когда в программу уик-энда входит субботний спринт, вы ставите машины в закрытый парк и уже не можете корректировать настройки. В субботу мы прикинули, что клиренс машины Льюиса на грани допустимого, но решили, что какой-то запас всё-таки есть.

У нас было новое днище, позволившее прибавить в прижимной силе, и возможно, контрольная планка пострадала ещё во время субботнего спринта. В общем, в тот уик-энд расположение звёзд на небе было неблагоприятным для нашей команды.

В том числе на износе планки сказался тот факт, что новое днище обеспечивало прирост прижимной силы, что само по себе позитивный момент, но при этом машина сильнее цепляла за кочки. Но даже если бы мы предвидели такой исход, мы бы всё равно поступили точно так же – не стали бы корректировать величину дорожного просвета, ведь если бы мы нарушили правило закрытого парка, то нам пришлось бы стартовать с пит-лейн.

Да, мы были готовы к тому, что нас дисквалифицируют, ведь мы ошиблись в выборе настроек, но зато боролись за победу, тогда как вторая наша машина, хотя и ехала на 3-й позиции, в итоге финишировала на 25 секунд позже лидера. В подобных ситуациях я всегда буду готов выбрать сценарий с дисквалификацией.

Впрочем, это была специфическая ситуация, которая могла произойти только в Остине, к тому же всё усугублялось тем, что это был уик-энд со спринтом. Но впредь мы будем действовать более осторожно, ведь у нас есть вся информация, собранная в предыдущий уик-энд, и мы будем учитывать этот опыт.

А вообще мне не нравится формат со спринтом, он какой-то странный, и при этом снижается накал интриги воскресного Гран При, поскольку все уже примерно представляют расстановку сил. Была бы моя воля, я бы вообще отказался от спринтерских гонок».