Фредерик Вассёр: Я знал, что у нас всё в порядке

В Мехико гонщики Ferrari заняли весь первый ряд стартового поля. Руководитель команды Фредерик Вассёр был уверен, что всё закончится хорошо…

Фредерик Вассёр: «После третьей тренировки я был настроен оптимистично. Нам пришлось прервать попытку, но скорость была хорошей. Я знал, что у нас всё в порядке.

Всё дело в шинах. Если вы слишком активно атакуете в начале круга, то на третьем секторе они уже теряют эффективность. Это вопрос баланса.

Мы смогли сохранить два новых комплекта Soft до финальной сессии, гонщики адаптировали пилотирование – и результат был достигнут.

На длинных сериях кругов мы концентрировались на охлаждении тормозов и силовой установки. В воскресенье этот фактор станет определяющим».