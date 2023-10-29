Хорнер: Надеемся, мы всё сделали правильно

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Перед стартом Гран При Мехико Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, перечислил сложности, с которыми предстоит справляться по ходу гонки, но надеется, что его команда будет действовать правильно.

Кристиан Хорнер: «После Остина уверенность Серхио в своих силах окрепла, тем более здесь ему обеспечена такая мощная поддержка, а это обычно позволяет прибавить как минимум на одну десятую на круге.

Полагаю, нас ждёт очень интересная гонка, в которой многое будет зависеть от выбора тактики. Обычно Гран При Мехико проходит с одним пит-стопом, но поскольку в этом году резина более мягкая, то работать с ней придётся очень аккуратно, по крайне мере на первых кругах. Полагаю, многие на первой стадии гонки будут вынуждены сдерживать темп.

Но это обычное дело: вы можете ехать и быстрее, но тогда ваши шины быстрее износятся, поэтому важно найти правильный баланс. Кроме того, надо помнить, что на этой трассе всегда сложно добиться эффективной работы системы охлаждения, а также не допустить перегрева тормозов, что не так просто из-за разреженного воздуха. Будем надеяться, что в этом плане мы всё сделали правильно, но это выяснится уже по ходу гонки».