Команда Williams оштрафована на 20 тысяч евро

Во время квалификации Гран При Мехико Юки Цунода, выезжая из боксов, задел задний домкрат Williams, оставленный на пит-лейн механиками британской команды.

Стюарды рассмотрели обстоятельства инцидента и пришли к выводу, что в Williams нарушили Спортивный регламент. Представитель команды на слушаниях признал ошибку и принёс извинения.

За нарушение Williams оштрафована на 20 тысяч евро, из которых 10 тысяч – отложенный штраф. Сейчас команда должна выплатить половину сумму штрафа, а оставшиеся 10 тысяч в случае, если допустит аналогичное нарушение в следующие 12 месяцев.