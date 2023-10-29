Следить

Автоспорт

Команда Williams оштрафована на 20 тысяч евро

Команда Williams оштрафована на 20 тысяч евро

Во время квалификации Гран При Мехико Юки Цунода, выезжая из боксов, задел задний домкрат Williams, оставленный на пит-лейн механиками британской команды.

Стюарды рассмотрели обстоятельства инцидента и пришли к выводу, что в Williams нарушили Спортивный регламент. Представитель команды на слушаниях признал ошибку и принёс извинения.

За нарушение Williams оштрафована на 20 тысяч евро, из которых 10 тысяч – отложенный штраф. Сейчас команда должна выплатить половину сумму штрафа, а оставшиеся 10 тысяч в случае, если допустит аналогичное нарушение в следующие 12 месяцев.

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт