Лэнс Стролл стартует с пит-лейн в Мехико

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Лэнс Стролл стартует с пит-лейн в воскресной гонке Гран При Мехико. В воскресенье с утра в Aston Martin поменяли на его машине днище, боковые элементы аэродинамического обвеса, заднее антикрыло, задний стабилизатор поперечной устойчивости и передние тормозные колодки.

Все установленные детали иной спецификации, чем ранее стояли на машине Лэнса, поэтому такая замена нарушает режим «закрытого парка». В качестве штрафа за такое нарушение предусмотрен старт с пит-лейн.

Лэнс Стролл вторую гонку подряд начнёт с пит-лейн. Неделю назад в Остине британская команда тоже нарушила режим «закрытого парка».