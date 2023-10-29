Логан Сарджент оштрафован за обгон под жёлтыми флагами

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Гонщик Williams Логан Сарджент оштрафован потерей десяти позиций на старте Гран При Мехико за обгон Юки Цуноды под жёлтыми флагами. Учитывая, что Сарджент не показал времени в квалификации, штраф с потерей мест на старте скорее формальный.

Кроме того, Логан получил два штрафных балла – теперь у него их шесть за двенадцатимесячный период.

Отдельным решением стюарды допустили Сарджента на старт, приняв во внимание времена, показанные гонщиком в свободных заездах.