Автоспорт
Логан Сарджент оштрафован за обгон под жёлтыми флагами
Гонщик Williams Логан Сарджент оштрафован потерей десяти позиций на старте Гран При Мехико за обгон Юки Цуноды под жёлтыми флагами. Учитывая, что Сарджент не показал времени в квалификации, штраф с потерей мест на старте скорее формальный.
Кроме того, Логан получил два штрафных балла – теперь у него их шесть за двенадцатимесячный период.
Отдельным решением стюарды допустили Сарджента на старт, приняв во внимание времена, показанные гонщиком в свободных заездах.