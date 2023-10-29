Шарль Леклер: Я не ожидал, что выиграю поул

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Гонщики Ferrari заняли весь первый стартовый ряд в Мехико, но после квалификации в один голос признали, что столь высокие результаты стали для них приятным сюрпризом.

Шарль Леклер (1-й): «Мы совершенно не ожидали, что сможем показать такой темп! Впрочем, мы это говорим второй уик-энд подряд, и люди скоро перестанут нам верить! (смеётся)

Честно говоря, я не ожидал, что сегодня окажусь на поуле, ведь после третьей тренировки мы считали, что нам явно не хватает темпа. Но по какой-то причине, как только нам удалось всё собрать воедино, дальше наши дела пошли неплохо, и на свежем комплекте шин мы здорово прибавили.

Я уже стараюсь сосредоточиться на завтрашней гонке, ведь в этом сезоне у нас уже было много поул-позиций, но этот поул ещё надо как-то превратить в высокий результат в Гран При, а это будет очень непросто.

Но мы должны просто полностью сосредоточиться на своей работе, тем более что с самого начала уик-энда мы показываем хороший темп. Не уверен, что его будет достаточно, чтобы претендовать на победу, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы её добиться.

Впрочем, я не уверен, что на этой трассе поул – самая благоприятная стартовая позиция, но в любом случае я рад, что выиграл квалификацию. Но повторюсь, завтра ещё надо довести дело до конца».

Карлос Сайнс (2-й): «Если честно, это была очень странная квалификация. Весь уик-энд мне не удавалось собрать воедино хороший круг, и первый раз у меня это получилось только в финальной сессии, причём я сразу поднялся на первую позицию, но потом Шарль проехав круг немного быстрее, опередив меня, меньше чем на одну десятую.

Просто не могу понять, за счёт чего вдруг удалось прибавить на полсекунды, а на следующем круге время почему-то было уже на полсекунды хуже. Но найти правильный подход к шинам очень сложно, ощущения за рулём на этой трассе очень странные. Впрочем, когда это было по-настоящему важно, нам удалось проехать хороший круг, благодаря чему мы начнём гонку с хорошей позиции.

Впрочем, когда машина полностью заправлена, у нас всё не так хорошо, как с небольшой топливной нагрузкой. Также полагаю, что наша машина очень быстра на свежих шинах, но посмотрим, как всё будет складываться завтра, и удастся ли нам экономить ресурс резины, чтобы сдержать натиск Red Bull.

Но обе наши машины стартуют из первого ряда, и это даёт нам неплохое преимущество, так что мы постараемся».