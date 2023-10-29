Super Formula: Лиам Лоусон стал вице-чемпионом серии

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Перед финальной гонкой сезона шансы Лиама Лоусона на титул в японской серии Super Formula были весьма зыбкими и зависели не только от него, а скорее от того, на каких местах сегодня в Сузуке финишируют его главные соперники.

Лиам начинал гонку с поула, но на старте его опередил Какуношин Ота, очень уверенно разогнавшись со второй позиции – ему и досталась победа.

Новозеландский пилот, выступавший за команду Team Mugen, занял второе место, и при таком исходе гонки Ритомо Миате, лидеру личного зачёта, достаточно было финишировать в первой шестёрке, чтобы обеспечить себе победу в чемпионате, а он поднялся на подиум. В итоге Миата выиграл титул, набрав за сезон всего на 8 очков больше, чем Лоусон.

Показателен комментарий, которым поделилась пресс-служба Super Formula на своих страницах в социальных сетях: «Лиам Лоусон – несомненно, великолепный гонщик и очень хороший человек. Японские болельщики всегда будут тебя поддерживать, тебя ждёт яркое будущее!»

Но и свой дебютный сезон в японской серии Лиам провёл весьма ярко, одержав три победы, а в финале сезона впервые выиграв поул. В любом случае он подтвердил свой талант к скорости, не случайно стал вице-чемпионом Super Formula и привлёк столько внимания, когда заменял Даниэля Риккардо в AlphaTauri.