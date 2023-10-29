Super Formula: Лоусон выиграл поул в финале сезона

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Лиам Лоусон выполняет обещание приложить все усилия для завоевания титула в японской серии Super Formula и в последней гонке сезона будет стартовать с поула.

Утром в воскресенье новозеландский гонщик выиграл вторую квалификацию уик-энда и сделал всё возможное, чтобы напоследок заработать как можно больше очков, даже если шансы на победу в чемпионате не так уж велики.

Лиам занимает третью строчку в личном зачёте, уступая лидеру двенадцать с половиной очков, но при удачном стечении обстоятельств ещё может побороться за титул, судьба которого решится уже через несколько часов.