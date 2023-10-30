Боттас: Я не мог раствориться в воздухе в 14-м повороте

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В Мехико оба гонщика Alfa Romeo стартовали из первой десятки, но не заработали очки. Лучшим результатом команды оказалось четырнадцатое место Гуаньюя Чжоу, который отыграл одну позицию уже после финиша за счёт пятисекундного штрафа Валттери Боттаса.

Гуаньюй Чжоу (14-й): «Я поехал в боксы, чтобы провести «подрезку», а через восемь кругов после моего пит-стопа на трассе появились красные флаги. Из-за этого я потерял позиции на трассе и преимущество за счёт шин. На рестарте мне пришлось использовать шины Hard, что тоже было не идеально.

Ко всему прочему, во время гонки моё сиденье сильно нагрелось. Подобные проблемы у нас уже возникали ранее, и теперь повторились вновь».

Валттери Боттас (15-й): «Сложная гонка, в которой мне не повезло. Автомобиль безопасности выехал на трассу через один круг после моего пит-стопа, а во время красных флагов все смогли поменять шины.

Рестарт прошёл нормально, но затем я оказался в трафике, а всё закончилось столкновением с Лэнсом, что стало последним гвоздём в крышку гроба шансов заработать очки.

В тринадцатом повороте он немного выдавил меня за пределы трассы, но в этом не было ничего страшного. Но в четырнадцатом повороте не было места для двух машин – я же не мог раствориться в воздухе. Я ударил по тормозам, но было уже слишком поздно».