Ферстаппен: Невероятный день, но жаль, что Серхио сошёл

Макс Ферстаппен третий раз подряд выиграл Гран При Мехико, но в этом сезоне ещё и побил собственный рекорд по числу побед в сезоне.

Макс Ферстаппен: «Всё сложилось невероятно здорово, хотя, конечно, жаль, что Серхио сошёл на первом круге, но зрители-то на трибунах остались и отлично нас поддерживали! c!

Если честно, весь этот сезон складывается отлично, в том числе и сегодня было именно так. Мы стартовали с 3-й позиции, но машина была способна на очень хороший темп.

Мы попытались применить тактику, отличную от той, что выбрали все остальные, но, к сожалению, из-за красных флагов не смогли её в полной мере продемонстрировать. В любом случае жёсткие шины работали очень очень эффективно.

Сколько гонок я выиграю в этом году? Не знаю, может быть 17, может быть, 18!»